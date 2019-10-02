«Формулу Штайнмайера» не подписывали на переговорах в Минске 1 октября, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат «Слуги народа» Богдан Яременко.
Нюансы — вчера никто ничего не подписывал... Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября — написал Яременко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что в Киеве неоднократно объясняли содержание «формулы».
По его словам, всё остальное является предметом для переговоров, результаты которых будут воплощаться законами Украины, а не изменениями в Конституцию.
1 октября в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на очередном заседании Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эта «формула» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Она получила название в честь Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения.
Как ранее писал News.ru, факт согласования «формулы Штайнмайера» лишь технический шаг для проведения встречи лидеров «нормандской четвёрки».
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