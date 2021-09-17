В Прибалтике предсказали исчезновение русскоязычного населения

Проблема русскоязычного населения в странах Балтии со временем разрешится сама собой по причине его исчезновения. Уже через поколение русскоговорящих жителей в республиках может не остаться. Такое мнение в интервью Lenta.ru высказал житель Риги по имени Алексей. Он предположил, что русскоязычное население прибалтийских стран уедет или ассимилируется.

В качестве примера мужчина привёл собственную семью. Он усомнился в том, что его внуки будут говорить на русском языке.

Мне бы хотелось верить, что у них уже не будет конфликтов никаких на тему национальной принадлежности, останется две идентичности — общеевропейская и местная. Так явно будет лучше, — сказал собеседник.

Житель Таллина Сергей заявил, что проблемы русскоязычных жителей Прибалтики — следствие их пассивности после обретения республиками независимости. По его словам, они не боролись за свои права, надеясь сохранить имеющийся статус в обществе.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис раскритиковал предложение отказаться от русского языка в школах и идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. Он заявил, что такие действия будут «попахивать дискриминацией». В то же время глава государства признал, что язык всё еще остаётся весомым фактором раскола в обществе.