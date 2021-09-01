Президент Эстонии раскритиковал идею об отказе от русского языка в школах

Новый президент Эстонии Алар Карис подверг критике предложение отказаться от русского языка в школах и идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. Об этом он заявил в интервью местному государственному порталу ERR.

Глава государства отметил, что такие действия будут «попахивать дискриминацией», однако не стал отрицать тот факт, что язык всё еще остаётся весомым фактором раскола в обществе. Президент Эстонии пояснил, что, чтобы привести народ к единой системе ценностей, нужно донести до людей, что знание эстонского языка открывает перед ними новые возможности.

Я не верю в то, что в русскоязычном классе с русскоязычной же учительницей с завтрашнего, образно говоря, дня всё стало бы преподаваться на эстонском, — сказал Карис.

15 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что с 2035 года власти перестанут финансировать русскоязычные школы и детские сады в стране. Однако она отметила, что дети по-прежнему смогут посещать детсады и школы с обучением на русском языке, но такие учреждения не будут финансироваться из бюджета.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров поздравил генерального секретаря Совета Европы с 25-летием вступления РФ в СЕ. При этом он обратил внимание на то, что СЕ не реагирует должным образом на дискриминацию русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине.