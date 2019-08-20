В посольстве России в Яунде предположили, что захваченных пиратами троих российских моряков перевезли в Нигерию.
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Пленники, предположительно, доставлены на территорию Нигерии. Сформирована группа экстренного реагирования, — сказал он.
Грузовое судно Marmalaita было захвачено пиратами у берегов Камеруна. Похищены трое граждан России, четыре филиппинца и один гражданин Украины. Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что нападение совершили нигерийские пираты.
Ранее News.ru писал, что главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко рассказал, что захваченные пиратами российские моряки могут выйти на свободу в течение одного-двух месяцев.