https://static.news.ru/photo/f6909888-c371-11e9-ba92-fa163e074e61_660.jpg Фото: fleetmon.com

В посольстве России в Яунде предположили, что захваченных пиратами троих российских моряков перевезли в Нигерию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского дипломата. По его словам, сейчас ведутся переговоры о выкупе граждан РФ.

Пленники, предположительно, доставлены на территорию Нигерии. Сформирована группа экстренного реагирования, — сказал он.

Грузовое судно Marmalaita было захвачено пиратами у берегов Камеруна. Похищены трое граждан России, четыре филиппинца и один гражданин Украины. Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян предположил, что нападение совершили нигерийские пираты.

Ранее News.ru писал, что главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко рассказал, что захваченные пиратами российские моряки могут выйти на свободу в течение одного-двух месяцев.