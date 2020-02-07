https://static.news.ru/photo/baed1f96-49e4-11ea-acf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: powercoin.it

Серию монет, посвящённую саге Анджея Сапковского «Ведьмак», выпустил Гданьский монетный двор.

Как сообщил ТАСС, ограниченная партия была выпущена в конце 2019 года и пользуется большой популярностью среди поклонников и коллекционеров.

На реверсе первой монеты серии представлен главный герой саги по имени Геральт с золочёным мечом в руках, на оборотной стороне — символика саги: волк, меч и замок. Она выполнена из серебра, весит две унции и стоит $427.

Отмечается, что новые монеты цикла будут появляться один раз в год.

Как сообщал NEWS.ru ранее, звукозаписывающие компании Sony и Maisie опубликовали саундтрек сериала «Ведьмак». В альбом вошли 55 композиций, в том числе Toss A Coin To Your Witcher («Ведьмаку заплатите чеканной монетой»).