Серию монет, посвящённую саге Анджея Сапковского «Ведьмак», выпустил Гданьский монетный двор.
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На реверсе первой монеты серии представлен главный герой саги по имени Геральт с золочёным мечом в руках, на оборотной стороне — символика саги: волк, меч и замок. Она выполнена из серебра, весит две унции и стоит $427.
Отмечается, что новые монеты цикла будут появляться один раз в год.
Как сообщал NEWS.ru ранее, звукозаписывающие компании Sony и Maisie опубликовали саундтрек сериала «Ведьмак». В альбом вошли 55 композиций, в том числе Toss A Coin To Your Witcher («Ведьмаку заплатите чеканной монетой»).
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