Звукозаписывающие компании Sony и Maisie опубликовали саундтрек сериала «Ведьмак».
Музыку к экранизации серии книг романов польского автора Анджея Сапковского написали совместно американка родом из России Соня Белоусова и Джиона Остинелли итало-швейцарского происхождения.
В альбом вошли 55 композиций, в том числе Toss A Coin To Your Witcher («Ведьмаку заплатите чеканной монетой»), которая стала мемом в конце 2019 года.
Как писал NEWS.ru, исполнивший нашумевшую песню из «Ведьмака» британский актёр Джои Бэти заявил, что это «самая раздражающая штука», что он слышал, а мотив у композиции очень прилипчивый.
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