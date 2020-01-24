https://static.news.ru/photo/300bfe1e-3eb9-11ea-a193-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Ведьмак» Фото: NetFlix

Звукозаписывающие компании Sony и Maisie опубликовали саундтрек сериала «Ведьмак».

Музыку к экранизации серии книг романов польского автора Анджея Сапковского написали совместно американка родом из России Соня Белоусова и Джиона Остинелли итало-швейцарского происхождения.

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В альбом вошли 55 композиций, в том числе Toss A Coin To Your Witcher («Ведьмаку заплатите чеканной монетой»), которая стала мемом в конце 2019 года.

Как писал NEWS.ru, исполнивший нашумевшую песню из «Ведьмака» британский актёр Джои Бэти заявил, что это «самая раздражающая штука», что он слышал, а мотив у композиции очень прилипчивый.