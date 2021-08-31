В Польше попросили ввести режим ЧП на белорусской границе

Польское правительство попросило президента страны Анджея Дуду ввести у белорусской границы чрезвычайное положение. Это связано со сложной ситуацией с мигрантами, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий уточнил, что режим ЧП просят ввести минимум на 30 дней.

Совет министров решил обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение в приграничной полосе — то есть на части Подляского воеводства и части Люблинского воеводства, — добавил глава польского кабмина.

Соседи Белоруссии — Латвия, Литва и Польша — в последнее время выражают сильную обеспокоенность по поводу большого количества нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в эти страны. На это в Белоруссии заявили, что больше не будут сдерживать поток беженцев из-за санкций Запада и отсутствием в связи с этим средств.

Ранее польские власти захотели вслед за своими коллегами из Литвы построить «стену» — забор на границе с Белоруссией, чтобы отгородиться от республики. Это связано с увеличением числа мигрантов, прибывающих в страну. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что беженцы из Афганистана на белорусско-польской границе находятся на территории Белоруссии, поскольку между странами нет никакой нейтральной зоны.