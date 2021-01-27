В Перу от COVID-19 умерла участница испытаний китайской вакцины Sinopfarm

https://static.news.ru/photo/ad729a42-6083-11eb-b9ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участница испытаний вакцины от коронавирусной инфекции китайской компании Sinopfarm умерла в Перу. Причиной смерти стала пневмония на фоне COVID-19.

Женщина участвовала в третьей фазе клинических испытаний, при этом изначально не было известно, получила она вакцину или плацебо. Позднее университет Каэтано Эредиа, проводящий исследования, уточнил, что речь именно о плацебо, и не стоит связывать трагический инцидент с вакциной.

Что касается этого случая, волонтёр была госпитализирована, как только диагностировали заболевание. Её поместили в больницу на ранней стадии болезни и доставили в реанимацию на искусственную вентиляцию лёгких. Она получала всю необходимую помощь для лечения болезни и осложнений, боролась за жизнь больше недели, но, увы, не смогла победить недуг, — говорится в заявлении.

Институт выразил соболезнования семье погибшей. Организация напомнила, что участники исследований должны соблюдать меры безопасности, поскольку неизвестно наверняка, действительно ли они получили вакцину, или же им вкололи плацебо. Это тем более важно с учётом ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Джо Байден заявил, что летом 2021 года власти страны приобретут ещё 200 млн доз вакцин компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna. Таким образом, США будут обеспечены общим числом доз в 600 млн. Поскольку обезопасить человека от коронавируса можно двумя дозами вакцин, то препаратов хватит на 300 млн человек при населении США в почти 325 млн.