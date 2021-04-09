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В Перу более 10 пациентов с COVID-19 умерли из-за нехватки кислорода

10:02, 11 апреля 2021
Фото: AMANDA PEROBELLI/Reuters

В одной из перуанских больниц скончались сразу 12 пациентов из-за дефицита кислорода в палатах интенсивной терапии. Родственники умерших и правозащитники требуют наказать виновных.

Инцидент произошёл 9 апреля в городе Талара на севере страны. Пациенты не получили необходимый им кислород, поскольку он закончился в резервуаре медучреждения. В администрации больницы пояснили, что снабженцы не пополнили запас газа, хотя заявка им была направлена заранее.

В компании, которая обеспечивает больницы региона кислородом, в свою очередь, заявили, что местных запасов кислорода нет и его приходится доставлять из столицы страны Лимы, — сообщает агентство EFE.

Согласно данным перуанского Минздрава, в стране за время пандемии коронавирусом заразились свыше полутора миллионов человек. Жертвами инфекции стали 54,6 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иордании шесть человек скончались в больнице из-за сбоя подачи кислорода. После инцидента были отправлены в отставку министр здравоохранения страны и директор медучреждения.

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