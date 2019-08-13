Разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за покупки Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 не привели к снижению количества операций, которые Соединённые Штаты проводят с военной базы Инджирлик. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригиан.
Он подчеркнул, что «в данный конкретный момент» у него нет «совершенно никакой обеспокоенности» по поводу какого-либо воздействия на военные операции. Харригиан добавил, что ожидает урегулирования возникшей между Турцией и США напряжённости, передаёт
На нашем уровне, на уровне военных, мы остаёмся очень близки с нашими турецкими партнёрами, и я не предвижу в будущем никаких изменений в этом, — заявил Харригиан.
Как ранее писал News.ru, Турция отозвала пилотов, проходивших в США обучение эксплуатации истребителей пятого поколения F-35. Кроме лётчиков прибудет военный персонал, осваивавший за океаном обслуживание американских самолётов.