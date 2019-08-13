https://static.news.ru/photo/1a2ae0d8-bdd6-11e9-8c16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за покупки Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 не привели к снижению количества операций, которые Соединённые Штаты проводят с военной базы Инджирлик. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригиан.

Он подчеркнул, что «в данный конкретный момент» у него нет «совершенно никакой обеспокоенности» по поводу какого-либо воздействия на военные операции. Харригиан добавил, что ожидает урегулирования возникшей между Турцией и США напряжённости, передаёт ТАСС . Это, по его словам, должно разрешиться на уровне глав государств.

На нашем уровне, на уровне военных, мы остаёмся очень близки с нашими турецкими партнёрами, и я не предвижу в будущем никаких изменений в этом, — заявил Харригиан.

Как ранее писал News.ru, Турция отозвала пилотов, проходивших в США обучение эксплуатации истребителей пятого поколения F-35. Кроме лётчиков прибудет военный персонал, осваивавший за океаном обслуживание американских самолётов.