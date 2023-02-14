В Пентагоне оценили помощь Киеву со стороны Франции, Италии и Норвегии Пентагон: Франция и Италия решили поставить Украине новые системы ПВО, Норвегия предоставит Киеву €7,5 млрд

Фото: avia-pro.net

ПВО SAMP/T

Министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил Италию и Францию за безвозмездные поставки систем ПВО и Норвегию, которая предоставит Киеву €7,5 млрд. Кроме того, по его словам, страны Запада обсуждают синхронизацию поставок вооружений Киеву и интеграцию подготовки личного состава ВС Украины, передает ТАСС.

Сегодня мы также услышали о новых значительных безвозмездных поставках, касающихся систем ПВО. К ним относятся Италия и Франция, которые вместе объявили, что предоставят Украине систему ПВО SAMP/T. <...> И, наконец, позвольте мне поблагодарить Норвегию, которая только что объявила, что предоставит Украине военную и гражданскую помощь в размере €7,5 млрд на протяжении ближайших пяти лет. И это весьма серьезное обязательство, — заявил Остин.

Помимо этого, Франция совместно с Австралией займутся производством 155-миллиметровых боеприпасов для ВСУ, добавил глава американского ведомства.

По словам главы Пентагона, участники контактной группы по оказанию военной помощи Украине стремятся к тому, чтобы у Киева было то, что ему необходимо, и вовремя.

Группа членов американской палаты представителей из Республиканской партии ранее подготовили резолюцию, призывающую конгресс прекратить оказывать Украине финансовую поддержку. Конгрессмены выступили со своей инициативой как раз в тот день, когда представители европейских стран собрались в Брюсселе, чтобы продемонстрировать хотя бы на словах свою поддержку Украине.