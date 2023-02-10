Устали от Украины: сенаторы в США хотят прекратить помощь Киеву Американцы и европейцы начинают расходиться во взглядах, стоит ли дальше помогать Киеву или лучше потратить эти деньги на себя

Фото: US Army

Группа членов американской палаты представителей, все они из Республиканской партии, подготовили резолюцию, призывающую конгресс прекратить оказывать Украине финансовую поддержку. Конгрессмены выступили со своей инициативой как раз в тот день, когда представители европейских стран собрались в Брюсселе, чтобы продемонстрировать хотя бы на словах свою поддержку Украине. NEWS.ru выясняет, какое вооружение Америка уже поставила на Украину и почему так диаметрально расходится отношение к событиям на Украине по разные стороны Атлантики.

Одиннадцать друзей Геца

Документ под говорящим названием «Усталость от Украины» является плодом законодательного творчества одиннадцати конгрессменов во главе с Мэттом Гецем, представляющим Флориду. В проекте резолюции ее авторы призывают Белый дом немедленно перестать расходовать деньги американских налогоплательщиков на финансирование войны в другом полушарии и прекратить оказывать Киеву военно-техническую помощь. Одновременно конгрессмены призвали президента Джо Байдена поменять роль спонсора одной из сторон российско-украинского конфликта на тогу миротворца и способствовать усаживанию Москвы и Киева за стол переговоров.

Соединенные Штаты вносят львиную долю по сравнению с другими союзниками на военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины. США выделили уже 110 миллиардов долларов на эти цели. А 3 февраля Минобороны объявило о выделении еще двух миллиардов. Это уже 31-й транш после августа 2021 года. По данным Пентагона, эта помощь существенно ослабляет обороноспособность самих США, при этом увеличивая число жертв среди мирного населения [на Украине], — говорится в документе.

Фото: defense.gov

В резолюции поштучно перечисляется, какие именно военные поставки США произвели для Украины. Этот список состоит из 77 пунктов: от защитного снаряжения и приборов ночного видения до танков и бронемашин.

В их числе:

снаряды для систем HIMARS;

пулеметы для уничтожения БПЛА;

противотанковые и противовоздушные ракеты Javelin (8500 шт.) и Stinger (1600 шт.);

дальнобойные гаубицы (160 шт.) и 370 000 снарядов к ним;

50 000 зарядов к системам залпового огня «Град»;

танки Т-72 (50 шт.) и Abrams (31 шт.);

вертолеты Ми-17 (20 шт.);

противопехотные мины Claymore;

системы ПВО Hawk (2 шт.);

БПЛА Puma;

БМП Bradley (109 шт.).

мобильные электрогенераторы (350 шт.)

и многое другое снаряжение.

То, что «авторский коллектив» возглавил именно Мэтт Гец, выглядит вполне логичным. Он представляет в конгрессе тот же штат, губернатором которого является крайне консервативный республиканец Рон Десантис, один из вероятных кандидатов в президенты США от Большой старой партии (GOP). «Молодая поросль» республиканцев, 40-летний Гец и 44-летний Десантис, представляют собой в политическом смысле хорошо спевшийся дуэт.

В Демократической партии постоянно указывают на Флориду как на штат, где республиканцы «с комсомольским задором» обкатывают самые «реакционные» законы и политтехнологии. Гец, например, голосовал против назначения на пост спикера нижней палаты Кевина Маккарти, считая своего однопартийца слишком мягкотелым.

Сегодняшним законопроектом Мэтт Гец, убежденный трампист, лишний раз подтвердил своё реноме как последовательный сторонник изоляционистской концепции Америки ради Америки, являющейся «фирменным блюдом» Дональда Трампа.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Один из авторов резолюции сенатор Мэтт Гец

Украиной по Байдену

Гец и его соавторы особо не таят, что американская помощь Украине, которую оказывает администрация Джо Байдена, для них только предлог, чтобы в очередной раз «укусить» политического оппонента и заработать очки во внутренней политике.

Америка находится в состоянии упадка, который сознательно управляется. И этот упадок будет усугубляться, если мы продолжим вбухивать деньги налогоплательщиков в войну между иностранными государствами. А президент Джо Байден, очевидно, позабыл, как он в марте 2022 года предупреждал, что вооружение Украины может стать прелюдией к третьей мировой войне, — заявил Гец при внесении проекта резолюции в конгресс.

Из других авторов проекта резолюции можно отметить Марджори Тейлор Грин, которая во время доклада Джо Байдена «О положении страны» в минувшую среду размахивала огромным белым воздушным шаром, намекая на китайский аэростат, и прерывала речь президента выкриками «Лжец!». Другой член этой группы, конгрессмен от Алабамы Барри Мур, известен тем, что носит на лацкане пиджака значок в форме штурмовой винтовки AR-15.

Призываю конгресс поддержать нашу резолюцию. Потому что единственный человек, который неплохо нажился на войне в Украине — это продавец картин Хантера Байдена, — заявил конгрессмен.

Барри Мур имеет в виду Георгиса Бергеса, который выступает в роли галериста у сына президента, продавая абстрактные полотна, вышедшие из-под кисти Байдена-младшего. Ценность этих картин (они выставлены по цене от $75 000 до $500 000), возможно, не в их художественных достоинствах, а в том, что их автором является сын президента Соединенных Штатов. На сегодня продано пять из них на общую сумму в $375 тысяч. Какая связь между войной на Украине и творчеством Хантера Байдена, Мур не разъяснил.

Фото: youtube Одна из картин Байдена-младшего

Своя рубашка ближе

Призывы группы влиятельных конгрессменов прекратить тратить американские деньги на поддержку Украины вступают в резкий контраст с действиями (хотя больше словами) европейских политиков, которые в четверг и пятницу проводят встречу в Брюсселе с президентом Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне посетил Лондон, Париж и Брюссель, пытаясь раскачать неторопливых европейцев с поставками современных вооружений ввиду усиливающегося давления российских войск в Донбассе. В декабре 2022 года Зеленский выступал в том самом зале Капитолия, где сегодня одиннадцать конгрессменов пытаются протолкнуть антиукраинскую (по сути) резолюцию. Выглядит так, что своей речью в Конгрессе США Зеленский «утомил» ряд республиканцев.

Европейские же его слушатели остаются неутомимыми — во всяком случае, на данный момент. Более того, 2 февраля полтора десятка представителей Еврокомиссии во главе с ее председателем Урсулой фон дер Ляйнен не побоялись лично приехать на поезде в Киев. Тогда Евросоюз подтвердил намерение выделить Киеву €450 млн в течение 2023 года. И это не вызывает никаких демаршей в европейских столицах, за исключением разве что Будапешта.

Такая разница подходов к украинской проблематике по разные стороны Атлантики вызвана тем, что в Европе изоляционистские силы не сформировали какой-либо организованной группы, каковой в США являются республиканцы, сказал NEWS.ru директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

Европейцы в силу географических и исторических причин воспринимают происходящее на Украине менее отстраненно, чем американцы. Для них это не «заморская война», а конфликт непосредственно возле их порога, — говорит эксперт. — Хотя в Европе тоже звучат голоса за ограничение участия в российско-украинском конфликте — это Виктор Орбан, Мари Ле Пен, отчасти Олаф Шольц, однако преобладающее большинство европейских политиков выступает за продолжение помощи Киеву. И они поддерживают Украину более-менее искренне, порой даже в ущерб своим внутриполитическим интересам, как в той же Германии, где население «устало» от украинской темы ничуть не меньше, чем группа американских конгрессменов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу с гастролями «цирка уродов», сказав, что «миру предъявили чудовище».