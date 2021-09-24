В Пентагоне объяснили ограниченность военных контактов с Россией

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что взаимодействие американских и российских военных ограничивается законодательством США. Сейчас оно сведено к минимуму, который позволяет предотвратить конфликты, отметил он на брифинге для СМИ.

Министерство [обороны США] приостановило военное сотрудничество с Россией как по политическим соображениям, так и по букве закона — в результате российских агрессивных действий на Украине, — пояснил Кирби.

Так он отреагировал на интервью председателя Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли, который после встречи в Финляндии с российским коллегой Валерием Герасимовым заявил о необходимости расширить военные контакты с Москвой.

По мнению Кирби, генерал Милли знает о существующих ограничениях и дальше будет взаимодействовать с российскими военными «в пределах этих границ».

Ранее стало известно, что в краткосрочной перспективе Россия может представлять собой более серьёзную угрозу, чем Китай. При этом Пекин остаётся для Вашингтона «задающей ритм угрозой». Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. По его словам, Россия с точки зрения безопасности в военной сфере в ближайшие годы может представлять для США и Европы основной вызов.