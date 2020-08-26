Пекин обвинил политиков США в провоцировании военного конфликта

https://static.news.ru/photo/779858f6-e844-11ea-ab49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Накануне президентских выборов в США отдельные политики пытаются спровоцировать столкновения американской и китайской армий. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь.

Некоторые американские политиканы ради своих интересов замыслили накануне выборов испортить отношения между вооружёнными силами Китая и США и даже спровоцировать инцидент или военный конфликт, — цитирует его ТАСС.

Накануне китайские СМИ сообщили о запуске двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря «в качестве предупреждения США». Таковое последовало за заявлением МИД КНР о нарушении воздушного пространства страны американским самолётом-разведчиком в районе военных учений в Бохайском заливе.

На запуски ответили в Госдепартаменте США. По словам представителя ведомства Маршалла Биллингсли, Пекин заблуждается, считая, что может таким образом запугать Вашингтон.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пентагоне готовятся к противостоянию Китаю и России по всему миру. С этой целью США намерены перераспределить силы в Индо-Тихоокеанском регионе.