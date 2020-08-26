Пентагон: США должны быть готовы противостоять РФ и Китаю по всему миру

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Соединённые Штаты Америки собираются распределить силы в Индо-Тихоокеанском регионе таким образом, чтобы иметь возможность противостоять Китайской Народной Республике и России в любой точке земного шара, заявил глава Минобороны США Марк Эспер 26 августа 2020 года во время своего выступления в Азиатско-Тихоокеанском центре исследований вопросов безопасности в штате Гавайи (США).

Руководитель ведомства добавил, что на текущей неделе обсудил с главой Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США адмиралом Филипом Дэвидсоном вопрос развития ситуации в регионе и распределения сил в нём, пишет ТАСС.

Индо-Тихоокеанское командование находится в самом центре соперничества больших держав. Это общемировая конкуренция <...> КНР и РФ присутствуют во всех уголках земного шара <...> Мы должны приготовиться к тому, что нам придётся иметь с ними дело как в зоне действия Центрального командования [ВС США], так и в Арктике, в Индо-Тихоокеанском регионе или в Европе, — считает Эспер.

Глава Минобороны США отметил, что Вашингтон инвестирует в создание «новых поколений технологий» ради поддержки и развития своих возможностей в Индо-Тихоокеанском регионе в обозримом будущем. Он добавил, что Белый дом обладает «асимметричным преимуществом», которого нет у Москвы и Пекина, и РФ и Китай не смогут его даже близко имитировать.

Почему? Потому что большинство государств осознают, что США защищают демократию, права человека, свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, а также уважение к народам и их независимости, — отметил руководитель Пентагона.

Он подчеркнул, что далеко не каждое государство Азиатско-Тихоокеанского региона осмеливается открыто заявить о своей обеспокоенности действиями Китая, так как «хватка Пекина тем сильнее, чем меньше страна».

Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе для защиты союзников и сдерживания Китая. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем объединённого комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов Америки Марком Милли. Они обсудили недавний инцидент в Сирии с участием военных обеих стран.