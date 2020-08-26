Минобороны РФ отреагировало на инцидент с военными России и США в Сирии

Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем объединённого комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов Америки Марком Милли. Они обсудили недавний инцидент в Сирии с участием военных обеих стран.
По словам представителя Москвы, Международную антитеррористическую коалицию заранее предупреждали о прохождении колонны РФ,
Командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции, — говорится в сообщении российского ведомства.
Четверо военнослужащих армии США получили травмы в инциденте с участием российских военных на северо-востоке Сирии. У пострадавших диагностированы симптомы лёгкого сотрясения мозга. Военная техника США пыталась заблокировать проезд российского патруля. Военнослужащие РФ на бронемобиле «Тайфун» столкнули с дороги американский бронетранспортёр. Вашингтон обвинил в ДТП представителей Москвы.
В Сирии в «белой пустыне» в центральном регионе страны с 18 по 24 августа проходила масштабная операция по разгрому бандформирований при непосредственном участии российских военных советников. Как передавал NEWS.ru, лётчики ВКС России совместно с ВВС Сирии за неделю ликвидировали 327 боевиков, 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, а также несколько складов и подземных хранилищ с боеприпасами.
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