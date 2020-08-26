Минобороны РФ отреагировало на инцидент с военными России и США в Сирии

https://static.news.ru/photo/45eef852-e838-11ea-a502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем объединённого комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов Америки Марком Милли. Они обсудили недавний инцидент в Сирии с участием военных обеих стран.

По словам представителя Москвы, Международную антитеррористическую коалицию заранее предупреждали о прохождении колонны РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции, — говорится в сообщении российского ведомства.

Четверо военнослужащих армии США получили травмы в инциденте с участием российских военных на северо-востоке Сирии. У пострадавших диагностированы симптомы лёгкого сотрясения мозга. Военная техника США пыталась заблокировать проезд российского патруля. Военнослужащие РФ на бронемобиле «Тайфун» столкнули с дороги американский бронетранспортёр. Вашингтон обвинил в ДТП представителей Москвы.

В Сирии в «белой пустыне» в центральном регионе страны с 18 по 24 августа проходила масштабная операция по разгрому бандформирований при непосредственном участии российских военных советников. Как передавал NEWS.ru, лётчики ВКС России совместно с ВВС Сирии за неделю ликвидировали 327 боевиков, 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, а также несколько складов и подземных хранилищ с боеприпасами.