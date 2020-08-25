Авиация России и Сирии за неделю уничтожила более 300 боевиков

https://static.news.ru/photo/ed6a6318-e6db-11ea-8a3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Лётчики ВКС России совместно с ВВС Сирии за неделю ликвидировали 327 боевиков, 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, а также несколько складов и подземных хранилищ с боеприпасами.

Масштабная операция по разгрому бандформирований проходила в «белой пустыне» центральной части Сирии в период с 18 по 24 августа при непосредственном участии российских военных советников.

Помимо ВКС РФ и ВВС Сирии в операции участвовала также артиллерия и специальные разведывательно-поисковые группы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской группировки в Сирии, уничтоженные боевики были причастны к убийству российского старшего военного советника генерал-майора Вячеслава Гладких.

Как писал NEWS.ru, 18 августа в Сирии в результате действия самодельного взрывного устройства погиб российский генерал-майор, ещё двое военнослужащих получили ранения.

Взрыв произошёл на обочине дороги, когда автоколонна с российскими военными возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора. Генерал-майор получил ранения, его экстренно эвакуировали. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, россиянин скончался. Погибшего приставили в государственной награде посмертно.

Ранее стало известно, что ещё двое российских военнослужащих получили лёгкую контузию при обстреле боевиками российско-турецкого патруля в Идлибе. Также был повреждён бронетранспортёр военной полиции. По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, инцидент произошёл во время 23-го патрулирования трассы М-4 в районе населённого пункта Урум-эль-Джауз в южной части зоны деэскалации. Военные из РФ сообщили, что боевики атаковали патруль из противотанкового гранатомёта.