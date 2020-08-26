США обвинили военных из РФ в провоцировании ДТП в Сирии

https://static.news.ru/photo/bf423c88-e7e2-11ea-94d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Американские военные пострадали в ДТП в Сирии. В Вашингтоне виновными в этой аварии назвали российских военных.

Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа, — говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Джона Уллиота.

После столкновения бронемобиль американцев покинул место ДТП, чтобы якобы избежать конфликта. Уллиот отметил, что американцы не желают эскалации, но имеют «неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий», сообщает РИА Новости.

Другие подробности ДТП не приводятся, известно, что инцидент имел место на северо-востоке Сирии. Москва официально не подтверждала данную информацию, а в Пентагоне лишь сообщали о телефонном разговоре между главой российского Генштаба Валерием Герасимовым и председателем Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четверо военнослужащих армии США получили травмы в инциденте с участием российских военных на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в армейских кругах. У пострадавших диагностированы симптомы лёгкого сотрясения мозга. Военная техника США пыталась заблокировать проезд российского патруля. Военнослужащие РФ на бронемобиле «Тайфун» столкнули с дороги американский бронетранспортёр.