Четверо американских военных пострадали в столкновении с россиянами в Сирии

Четверо военнослужащих армии США получили травмы в инциденте с участием российских военных на северо-востоке Сирии.
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Военная техника США пыталась заблокировать проезд российского патруля. Военнослужащие РФ на бронеавтомобиле «Тайфун» столкнули с дороги американский бронетранспортёр. Затем над местом инцидента на сверхнизкой высоте летал российский вертолёт, американские военные утверждают, что таким образом на них пытались оказать дополнительное давление.
В Сирии в «белой пустыне» в центральном регионе страны с 18 по 24 августа проходила масштабная операция по разгрому бандформирований при непосредственном участии российских военных советников. Как передавал NEWS.ru, лётчики ВКС России совместно с ВВС Сирии за неделю ликвидировали 327 боевиков, 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, а также несколько складов и подземных хранилищ с боеприпасами.
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