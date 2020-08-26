Четверо американских военных пострадали в столкновении с россиянами в Сирии

https://static.news.ru/photo/69330778-e7c9-11ea-89d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Четверо военнослужащих армии США получили травмы в инциденте с участием российских военных на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в армейских кругах. У пострадавших диагностированы симптомы лёгкого сотрясения мозга.

Военная техника США пыталась заблокировать проезд российского патруля. Военнослужащие РФ на бронеавтомобиле «Тайфун» столкнули с дороги американский бронетранспортёр. Затем над местом инцидента на сверхнизкой высоте летал российский вертолёт, американские военные утверждают, что таким образом на них пытались оказать дополнительное давление.

В Сирии в «белой пустыне» в центральном регионе страны с 18 по 24 августа проходила масштабная операция по разгрому бандформирований при непосредственном участии российских военных советников. Как передавал NEWS.ru, лётчики ВКС России совместно с ВВС Сирии за неделю ликвидировали 327 боевиков, 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, а также несколько складов и подземных хранилищ с боеприпасами.