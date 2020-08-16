США планируют размещение ракет в Азии для защиты от Китая

https://static.news.ru/photo/9b2a67ba-dfe2-11ea-8cf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pfc. Nathaniel Gayle/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе для защиты союзников и сдерживания Китая. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Чиновник отметил, что Япония и другие страны будут нуждаться в подобных оборонительных силах. Поэтому Соединённые Штаты начнут переговоры с союзниками в Азии из-за угрозы со стороны Китая, наращивающего ядерный потенциал. Размещение ракет позволит альянсу стран обеспечить сдерживание этой угрозы, передают «Невские Новости» со ссылкой на японские СМИ.

Биллингсли добавил, что американские военные уже разрабатывают гиперзвуковое оружие для Азиатско-Тихоокеанского региона. Оно позволит защитить партнёров и союзников от Китая, который может прибегнуть к военному шантажу.

До этого некоторые японские СМИ сообщили, что США обсуждают с Японией развёртывание новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий, писал NEWS.ru.