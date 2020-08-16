США планируют размещение ракет в Азии для защиты от Китая

Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе для защиты союзников и сдерживания Китая. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Чиновник отметил, что Япония и другие страны будут нуждаться в подобных оборонительных силах. Поэтому Соединённые Штаты начнут переговоры с союзниками в Азии из-за угрозы со стороны Китая, наращивающего ядерный потенциал. Размещение ракет позволит альянсу стран обеспечить сдерживание этой угрозы,
Биллингсли добавил, что американские военные уже разрабатывают гиперзвуковое оружие для Азиатско-Тихоокеанского региона. Оно позволит защитить партнёров и союзников от Китая, который может прибегнуть к военному шантажу.
До этого некоторые японские СМИ сообщили, что США обсуждают с Японией развёртывание новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в ДРСМД из-за нарушения Россией его условий. По словам политика, Америка дала российской стороне полгода на то, чтобы вернуться к соблюдению договора, однако Москва отказалась.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Штаты совершили серьёзную ошибку. В ведомстве подчеркнули, что вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий США выдвинули РФ «заведомо неприемлемые ультимативные требования». Также были отвергнуты все предложения российской стороны, способные привести к урегулированию разногласий, писал NEWS.ru.
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