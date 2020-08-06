Администрации президента США рекомендуют не стимулировать сближение РФ и Китая своей политикой давления. Об этом говорится в исследовании проекта Russia Matters Белферского центра науки и международных отношений Школы Кеннеди Гарвардского университета, с которым ознакомился NEWS.ru. Впрочем, исследователи замечают, что партнёрство двух стран не такое безоблачное, как это пытаются преподнести в Москве и Пекине.

Каждое новое оборонное соглашение, новое сотрудничество в сфере разведки и новая дипломатическая координация в последнее время добавляют ненужных трудностей интересам США и их союзников, говорят авторы исследования «Национальные интересы России и США: поддержание баланса сил в Европе и Азии». По их оценкам, США пора перестать непреднамеренно стимулировать этот альянс. Российские и китайские официальные лица открыто оценивают не только те области, в которых их интересы совпадают, но и те, где у двух стран есть существенные расхождения. Так, Китай воздержался при голосовании по поводу статуса Крыма.

Россия и Китай создали то, что можно назвать парадигмой «двух К» — очерчивание областей сотрудничества и установление параметров того, где, когда и как они будут входить в конкуренцию, — говорится в докладе. — Однако существуют чёткие пределы того, как далеко это может зайти. Россия понимает пределы «китайского спасательного круга», который Пекин был готов предложить, чтобы помочь Москве справиться с западными санкциями и давлением после вторжения на Украину. В то же время сам Китай понимает, что Россия не пойдёт на защиту Пекина или даже на продвижение его требований — например, против Вьетнама в Южно-Китайском море.

Эксперты в то же время отмечают: любая амбициозная стратегия активного сдерживания России и Китая потребует, чтобы азиатские и европейские союзники США расширили свой вклад в дело. Сейчас между американскими союзниками на этот счёт нет единого мнения: позиции таких стран, как Польша, в Восточной Европе сильно отличаются от позиций стран Восточной Азии. В Польше Россия рассматривается как непосредственная угроза, которую необходимо нейтрализовать, в то время как Китай либо не воспринимается как проблема, либо представляет собой угрозу, которую принято рассматривать только в долгосрочной перспективе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Есть и внутриполитические реалии, которые должно принимать во внимание любое правительство США, говорится в докладе. Идея стратегического сдвига практически не пользуется поддержкой общественности в Европе или Азии, в то время как там можно обнаружить явные тенденции на скепсис по отношению к продолжению партнёрства с США.

Выводы доклада подтверждаются Стратегическим командованием (СТРАТКОМ) американских ВС. Так, глава СТРАТКОМ адмирал Чарльз Ричард, выступая на недавней видеоконференции, проводившейся Ассоциацией ВВС США в Институте Митчелла, заявил, что КНР находится в финальной части процесса создания ядерной триады, имея на руках сейчас современные межконтинентальные баллистические ракеты и субмарины. По его словам, Китай стремится к тому, чтобы к концу десятилетия «стать нашим стратегическим конкурентом на равных условиях», в то время как второе место в этом контексте занимает Россия.

По оценкам СТРАТКОМ, КНР по скорости расширения общего военного потенциала превосходит Америку, разрабатывая новые системы управления и предупреждения, а также повышая боеготовность своих ВС.

Стратеги в Москве и Пекине не любят говорить о пределах своего сотрудничества, однако узость его сфер очевидна — в силу цивилизационных моделей. Тезис о том, что усиление «альянса» РФ и Китая может быть простимулировано давлением США, имеет под собой основание, однако в американском истеблишменте он пока не так популярен. Вполне вероятно, что другая администрация президента в Вашингтоне продемонстрирует иные взгляды в сфере «сдерживания», однако ей первоначально нужно будет решить более насущные проблемы.