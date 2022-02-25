Минобороны Турции сообщило о готовности оказать гуманитарную помощь Украине, об этом пресс-служба ведомства сообщила в Twitter. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, однако у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.

Турция готова оказать гуманитарную помощь Украине и продолжит выполнять свои обязательства для обеспечения мира и спокойствия. Минобороны Турции сообщает о готовности оказать гуманитарную помощь Украине, — указано в обращении.

Чавушоглу сообщал, что Анкара получила от Киева требование закрыть проливы для кораблей РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО должна была действовать решительнее в ситуации с Украиной. Он добавил, что страны Запада в целом не проявляют солидарности.

В МИД Турции также назвали военную операцию России против Украины неприемлемой и обвинили РФ в нарушении международного права. Там отметили, что Анкара будет и далее выступать с «поддержкой политического единства, суверенитета и территориальной целостности» Украины.