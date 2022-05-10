В Париже заявили, что Макрон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине Си Цзиньпин подтвердил в беседе с Макроном поддержку территориальной целостности Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон / Фото IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонных переговоров, сказано в сообщении Елисейского дворца. Уточняется, что обе стороны также поговорили насчёт рисков кризиса продовольствия и последующих мер предотвращения данных угроз. Кроме того, в заявлении говорится, что Китай призвал Европу взять на себя ответственность в сфере обеспечения безопасности стран ЕС.

Главы двух государств напомнили о своей приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины, а также согласились с безотлагательностью прекращения огня. Они также обсудили риск продовольственного кризиса и ответ на него, предложенный Францией в виде инициативы FARM («Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости». — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

Ранее Макрон заявил, что мир стоит на пороге небывалого продовольственного кризиса. Французский лидер отметил, что этот кризис особо ударит по странам Африки, Магриба и Ближнего Востока, поскольку они рискуют потерять крупнейших поставщиков в лице России и Украины.

Макрон напомнил, что Россия и Украина являются «крупнейшими сельскохозяйственными производителями», и выступил за сохранение каналов для переговоров с российской стороной для деэскалации конфликта на территории Украины. Глава Франции подчеркнул, что нынешняя стратегия Пятой республики заключается в том, чтобы сделать всё возможное для того, чтобы как можно скорее добиться завершения конфликта.