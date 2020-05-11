В палате представителей США готовят новые санкции против России

https://static.news.ru/photo/89c5baf2-93c4-11ea-b748-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Санкции против России в ответ на нарушения прав человека готовят в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Отмечается, что в проекте резолюции, которую готовят глава комитета конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол, осуждаются случаи, когда за решётку в России попадают журналисты, оппозиционеры, активисты гражданского общества, а также активисты, добивающиеся свободы вероисповедания. Конгрессмены требуют немедленно освободить политзаключённых.

Мы призываем администрацию Трампа вводить санкции против российских чиновников, несущих ответственность за подобные нарушения прав человека, — говориться в сообщении, процитированном «Интерфакс».

В частности, конгрессмены предлагают использовать в этих целях закон Магнитского.

«Акт Магнитского», изначально предусматривавший применение санкций в отношении должностных лиц России, виновных с точки зрения США в нарушении прав человека на родине, с 2016 года стал распространяться и на другие страны. Позднее «законы Магнитского» были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, также подобные законопроекты рассматриваются ещё в нескольких странах.