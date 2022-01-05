В ООН призвали стороны в Казахстане к диалогу и сдержанности

Организация Объединённых Наций призывает все стороны в Казахстане к сдержанности и диалогу, заявили в офисе генерального секретаря Йенса Столтенберга, сообщает ТАСС. Угрозы сотрудникам ООН в Казахстане нет, уточнил представитель генсекретаря организации.

Мы отслеживаем с обеспокоенностью и следим за ситуацией в Казахстане. Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность, воздерживались от насилия и вели диалог, — заявил в среду на брифинге представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что сотрудники ООН в Казахстане продолжают работать, угрозы их безопасности нет.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры. Также захвачен департамент КНБ в Алма-Ате.