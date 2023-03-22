Организация Объединенных Наций поддерживает любые решения по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак. Таким образом он ответил на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что в нынешний момент перемирие на Украине может официально закрепить территориальные приобретения России, а потому оно неприемлемо. Представитель организации подчеркнул, что самое главное — это установление мира.
Мы поддерживаем все усилия по разрешению конфликта путем диалога. В данном случае мы хотели бы подтвердить поддержку любым усилиям, нацеленным на достижение справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 23 февраля, — сказал Хак.
При этом он отметил, что сейчас никаких конкретных действий по установлению мира на Украине не наблюдается.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство США тормозит урегулирование ситуации на Украине, не давая даже снизить интенсивность боевых действий. Он подчеркнул, что в недопущении снижения боевых действий заинтересован как Госдеп, так и Совет безопасности США.