В ООН готовы принять любые мирные предложения по Украине Представитель ООН Хак заявил о поддержке любых усилий по установлению мира на Украине

Организация Объединенных Наций поддерживает любые решения по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил зампред генерального секретаря ООН Фархан Хак. Таким образом он ответил на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что в нынешний момент перемирие на Украине может официально закрепить территориальные приобретения России, а потому оно неприемлемо. Представитель организации подчеркнул, что самое главное — это установление мира.

Мы поддерживаем все усилия по разрешению конфликта путем диалога. В данном случае мы хотели бы подтвердить поддержку любым усилиям, нацеленным на достижение справедливого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 23 февраля, — сказал Хак.

При этом он отметил, что сейчас никаких конкретных действий по установлению мира на Украине не наблюдается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство США тормозит урегулирование ситуации на Украине, не давая даже снизить интенсивность боевых действий. Он подчеркнул, что в недопущении снижения боевых действий заинтересован как Госдеп, так и Совет безопасности США.