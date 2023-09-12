В ООН отреагировали на критику Подоляка Спецпредставитель ООН Дюжаррик: критика Подоляка не удивила организацию

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Михаил Подоляк

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что критика организации не является новостью для ооновцев и она продолжает работать усердно, сообщает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который назвал организацию «конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость».

Критика ООН не новость. Мы продолжаем нашу работу с усердием, как всегда, — сказал Дюжаррик.

Подоляк ранее также исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта. По его словам, совершенно очевидно, что папа римский Франциск занимает «пророссийскую позицию» и Киев не получит от понтифика «справедливой оценки» происходящего.

Франциск, выступая 25 августа на встрече католической молодежи по видеосвязи, призвал молодых россиян «никогда не отказываться от своего наследства» и помнить, что они являются «наследниками великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II».

Также Подоляк заявил, что у Индии и Китая «слабый интеллектуальный потенциал». По его словам, власти азиатских стран «не анализируют последствия собственных шагов». Несмотря на это, Подоляк также отметил, что Китай и Индия эффективно вкладываются в науку.