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В ООН назвали причину появления новых штаммов коронавируса

06:30, 18 октября 2021
В ООН назвали причину появления новых штаммов коронавируса Фото: Li Muzi/imago-images.de/Global Look Press
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К развитию новых штаммов коронавируса и продолжению экономического спада в странах мира ведёт неравномерное распределение вакцин от SARS-CoV-2. Об этом заявил в своём Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Неравенство в распределении вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на ещё большие жертвы и продолжая экономический спад, — написал чиновник.

По его мнению, устойчивого сокращения случаев инфицирования не произойдёт ни в одной стране мира без «скоординированного и равного подхода».

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас оценивается в 45%.

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