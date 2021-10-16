В ООН назвали причину появления новых штаммов коронавируса

К развитию новых штаммов коронавируса и продолжению экономического спада в странах мира ведёт неравномерное распределение вакцин от SARS-CoV-2. Об этом заявил в своём Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Неравенство в распределении вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на ещё большие жертвы и продолжая экономический спад, — написал чиновник.

По его мнению, устойчивого сокращения случаев инфицирования не произойдёт ни в одной стране мира без «скоординированного и равного подхода».

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас оценивается в 45%.