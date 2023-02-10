В ООН осудили Украину за расстрел российских пленных ООН выразила обеспокоенность главе Минобороны Украины из-за обращения с российскими пленными

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УВКПЧ ООН выразило украинскому министру обороны Алексею Резникову свою обеспокоенность из-за предполагаемых убийств бойцами ВСУ российских военнопленных, заявила пресс-секретарь управления Марта Уртадо. По ее словам, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине документально фиксирует и сообщает о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами, передает РИА Новости.

Мы выразили обеспокоенность по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных украинскими вооруженными силами, Министерству обороны Украины, — сказала Уртадо.

Ранее в Сети появилось видео, на котором показан, предположительно, расстрел украинскими солдатами российских военных, сдавшихся в плен. На кадрах человек с автоматом на украинском языке спрашивал у бойца, к какому подразделению они относятся, после чего, не дождавшись ответа, выстрелил ему в голову. На видео также показаны еще двое военных, лежащих на снегу.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кадры предполагаемого расстрела российских военнопленных доказательством преступлений Киева. Дипломат заявила, что Москва требует от международных организаций выступить с осуждением Киева и провести расследование. В России разбирательство уже инициировал Следственный комитет.