Председатель ОБСЕ заявил о закрытии миссии на Украине Председатель ОБСЕ заявил о закрытии Специальной мониторинговой миссии на Украине

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Специальная мониторинговая миссия (СММ) на Украине скоро завершит свою работу, об этом сообщили действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга Шмид. Такое решение было принято после того, как на постоянном совете организации в конце марта не был найден консенсус, передаёт ТАСС.

Мы изучили все возможные варианты путем политического диалога с государствами-участниками, чтобы добиться продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция РФ не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии, — заявил Рау.

По мнению политика, миссия сыграла решающую роль в предоставлении объективных данных на местах, оказывала содействие режиму прекращения огня и вела работу по смягчению последствий конфликта для мирных жителей.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении нескольких сотрудников СММ ОБСЕ по факту шпионажа. В ведомстве считают, что несколько дипломатов собирали и передавали информацию, в том числе представляющей гостайну, украинским спецслужбам. Рау счёл арест неприемлемым.