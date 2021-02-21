Гринды, или черные дельфины, достигают в длину 8,5 метра и весят порядка 800 кг, также встречаются особи более 2 тонн. Они часто выбрасываются на берег. При этом, если одна гринда выбрасывается на берег, другие пытаются ей помочь и в итоге разделяют её судьбу.
Ранее ирландский сенатор Нед О’Салливан заявил, что Россия и лично её президент Владимир Путин причастны к пропаже знаменитого дельфина Фунги из гавани Дингла в графстве Керри. Дельфин Фунги, являющийся одним из символов города, потерялся три месяца назад. Согласно одной из теорий, животное пропало из-за использования российскими военными гидролокаторов, с помощью которых ведётся наблюдение за британскими кораблями. Некоторые гидроакустические системы якобы способны повлиять на перемещения дельфинов или даже причинить им вред, писал NEWS.ru.