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В Новой Зеландии не менее 49 дельфинов-гринд были обнаружены на отмели в бухте Голден-Бей. Девять из них скончались, остальных волонтёры намерены вернуть обратно в море во время прилива.

В настоящее время дельфинами занимаются 65 волонтёров, сообщает NDTV.

Dozens Of Whales Strand At Notorious New Zealand Bay https://t.co/KsfuLE2A40 pic.twitter.com/c7U64s2K08 — NDTV News feed (@ndtvfeed) February 22, 2021

Гринды, или черные дельфины, достигают в длину 8,5 метра и весят порядка 800 кг, также встречаются особи более 2 тонн. Они часто выбрасываются на берег. При этом, если одна гринда выбрасывается на берег, другие пытаются ей помочь и в итоге разделяют её судьбу.

Ранее ирландский сенатор Нед О’Салливан заявил, что Россия и лично её президент Владимир Путин причастны к пропаже знаменитого дельфина Фунги из гавани Дингла в графстве Керри. Дельфин Фунги, являющийся одним из символов города, потерялся три месяца назад. Согласно одной из теорий, животное пропало из-за использования российскими военными гидролокаторов, с помощью которых ведётся наблюдение за британскими кораблями. Некоторые гидроакустические системы якобы способны повлиять на перемещения дельфинов или даже причинить им вред, писал NEWS.ru.