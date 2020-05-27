В Новой Зеландии девушки выжили, проведя 18 дней в диком лесу

https://static.news.ru/photo/9f538cb6-a01a-11ea-a096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unspecified/David Wall / DanitaDelimont.com/Global Look Press

В Новой Зеландии спасатели нашли живыми двух 23-летних девушек, которые не вернулись вовремя из национального парка Кахуранги. Джессика О'Коннор и Дион Рейнольдс отправились в поход по густому лесному массиву 9 мая и должны были возвратиться через пять дней.

Тревогу забил друг девушек, сообщив 18 мая об их пропаже в полицию. Найти туристок удалось с поискового вертолёта. О'Коннор и Рейнольдс госпитализировали, врачи оценивают их состояние как стабильное, пишет New Zealand Herald.

#UPDATE The pair hadn't been seen for more than two weeks. Now, after 18 days, they've been taken to hospital with minor injuries. https://t.co/F1ikUQ1pyX — nzherald (@nzherald) May 27, 2020

Девушки сбились с трейла из-за тумана, спустя несколько дней у них закончилась еда. Поисковая операция усложнялась тем, что местность, в которой они потерялись, является удалённой. Кроме того, погодные условия не были благоприятными. Туристки приняли решение оставаться в одном месте. Их нашли, увидев дым от костра, который они разожгли.

Ранее NEWS.ru писал, что в Австралии женщина выжила, проведя 12 дней в засушливом районе Зелёного континента. Тамра Макбит-Райли питалась печеньем и утоляла жажду на водопое для скота.