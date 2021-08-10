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В Норвегии произошла экологическая катастрофа из-за разлива хлора

12:55, 10 августа 2021
В Норвегии произошла экологическая катастрофа из-за разлива хлора Фото: REBEKKA ELLINGSEN / NRK
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В норвежской провинции Финнмарк 15 тысяч литров хлора убили 96 тысяч лососей на рыбной ферме. Об этом сообщает NRK.

Норвежская полиция сообщила изданию о масштабном загрязнении хлором Альта-фьорда. Рыбный промышленный гигант Grieg Seafood понёс беспрецедентные убытки из-за гибели всей рыбы лососёвых пород, находившейся в специальной акватории. В неё попало 15 тысяч литров химикатов. Силовики рассказали, что вещество полностью ушло в воду, поэтому опасность для людей отравится газами хлора отсутствует.

По данным представителей компании Grieg Seafood, инцидент в будущем сильно навредит норвежским рыбным хозяйствам. Они заявили, что из-за ЧП цены на рыбную продукцию неминуемо вырастут.

Ранее ученые-экологи из США и Великобритании опубликовали исследование, согласно которому деятельность человека привела к серьёзному снижению популяции деликатесной рыбы. Ими также приводится факт уменьшения в размерах взрослой особи океанского лосося на 8%. Специалисты видят прямую угрозу другим звеньям цепочки экосистемы. В первую очередь сокращение популяции рыбы ударит по численности орлов и медведей, лосось является одним из основных элементов их рациона.

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