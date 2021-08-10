В Норвегии произошла экологическая катастрофа из-за разлива хлора

В норвежской провинции Финнмарк 15 тысяч литров хлора убили 96 тысяч лососей на рыбной ферме. Об этом сообщает NRK.
Норвежская полиция
По данным представителей компании Grieg Seafood, инцидент в будущем сильно навредит норвежским рыбным хозяйствам. Они заявили, что из-за ЧП цены на рыбную продукцию неминуемо вырастут.
Ранее ученые-экологи из США и Великобритании опубликовали исследование, согласно которому деятельность человека привела к серьёзному снижению популяции деликатесной рыбы. Ими также приводится факт уменьшения в размерах взрослой особи океанского лосося на 8%. Специалисты видят прямую угрозу другим звеньям цепочки экосистемы. В первую очередь сокращение популяции рыбы ударит по численности орлов и медведей, лосось является одним из основных элементов их рациона.