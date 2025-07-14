Салат «Неженка» с рыбой! Исчезает со стола за минуты и тает во рту! Этот салат с семгой и плавленым сыром станет украшением любого стола. Его воздушная текстура и сбалансированный вкус никого не оставят равнодушным. Нежная текстура сыра в сочетании с сочной семгой создает неповторимый вкусовой баланс. Такой салат особенно хорош с тостами или свежим белым хлебом.
Ингредиенты
- Семга слабосоленая — 200 г
- Вареный картофель — 200 г
- Яйца — 3 шт.
- Плавленые сырки — 3 шт.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Майонез — 100–150 г
Приготовление
- Установите кулинарное кольцо диаметром 16 см. Нанесите тонкую сеточку майонеза.
- Огурец нарежьте мелкой соломкой, распределите следующим слоем. Снова добавьте майонез. Сваренные вкрутую яйца натрите на средней терке, уложите поверх огурцов.
- Повторите слой из оставшихся огурцов и майонеза. Затем потрите картофель. Завершите салат слоем тертых плавленых сырков. Семгу нарежьте кусочками, красиво выложите верхним слоем.
- Украсьте финальной сеточкой майонеза. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа — так вкусы идеально соединятся.
Ранее мы готовили сытный салат «Купеческий»! Классика для вашего ужина на новый лад.