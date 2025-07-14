Салат «Неженка» с рыбой! Исчезает со стола за минуты и тает во рту

Салат «Неженка» с рыбой! Исчезает со стола за минуты и тает во рту

Салат «Неженка» с рыбой! Исчезает со стола за минуты и тает во рту! Этот салат с семгой и плавленым сыром станет украшением любого стола. Его воздушная текстура и сбалансированный вкус никого не оставят равнодушным. Нежная текстура сыра в сочетании с сочной семгой создает неповторимый вкусовой баланс. Такой салат особенно хорош с тостами или свежим белым хлебом.

Ингредиенты

Семга слабосоленая — 200 г

Вареный картофель — 200 г

Яйца — 3 шт.

Плавленые сырки — 3 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Майонез — 100–150 г

Приготовление

Установите кулинарное кольцо диаметром 16 см. Нанесите тонкую сеточку майонеза. Огурец нарежьте мелкой соломкой, распределите следующим слоем. Снова добавьте майонез. Сваренные вкрутую яйца натрите на средней терке, уложите поверх огурцов. Повторите слой из оставшихся огурцов и майонеза. Затем потрите картофель. Завершите салат слоем тертых плавленых сырков. Семгу нарежьте кусочками, красиво выложите верхним слоем. Украсьте финальной сеточкой майонеза. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа — так вкусы идеально соединятся.

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