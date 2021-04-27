Деятельность человека поставила под угрозу производство лосося

https://static.news.ru/photo/3e7bad90-a7eb-11eb-ba9b-96000091f725_660.jpg Фото: Konrad Wothe/imageBROKER.com/Global Look Press

Мировая индустрия производства лосося терпит убытки. Сокращению популяции красной рыбы способствует деятельность человека. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

За последние восемь — десять лет размеры лосося становятся всё меньше и меньше. Это очень раздражает, когда поставщик отправляет его мне и я вижу размер этого филе, — отметил шеф-повар американского ресторана Ivar's.

То, что размер популярных видов океанического лосося стремительно уменьшается, подтвердил и поставщик морской продукции OBI Seafoods.

Экологи также констатировали, что за последние 10 лет рыба уменьшилась в размере на 2–8% в зависимости от конкретного вида. Специалисты связывают это с изменением климата и вмешательством человека в экосистемы. Учёные предполагают, что лососёвые стали быстрее возвращаться в пресные реки, не успев нагулять вес.

Ранее на эту проблему обратили внимание в Европе. Создание дамб на реках и неконтролируемый вылов рыбы там привели к резкому сокращению популяции атлантического лосося (сёмги) и трески. Теперь учёные опасаются, что эта же участь ждёт тихоокеанскую рыбу. Их опасения небезосновательны. По итогам прошлого года улов в районе Аляски сократился на 56%. Потери могут ударить не только по США, но и по России — на долю двух стран приходится 85% всей добычи тихоокеанского лосося.

Кроме того, резкое снижение лососёвых ударит и по дальнейшим цепочкам экосистем, так как рыба является ключевым источником пищи для медведей и орлов.

Ранее сообщалось, что продовольственное эмбарго со стороны России, которое было введено в 2014 году, лишило рыбопромышленников Аляски в среднем $40 млн в год. Именно во столько оценивалась продукция компаний Аляски, поставлявших на российский рынок продукцию до введения продэмбарго в 2010–2013 годах. Россия ввозила в основном добытую на Аляске лососёвую икру, а также замороженного лосося.