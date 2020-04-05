В Норвегии предложили выявлять коронавирус тестами на болезни лососей

https://static.news.ru/photo/db5b3914-772c-11ea-b3df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Charlotte Schousboe/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежские учёные считают, что тесты, предназначенные для определения болезней у лосося, можно использовать для выявления нового типа коронавируса у людей.

Тест ищет присутствие генетического материала вируса. И этот материал тот же самый вне зависимости от того, являются ли заболевшими рыбы, животные или люди, — пояснил директор по чрезвычайным ситуациям и безопасности Йорун Ярп из Ветеринарного института в комментарии для телекомпании NRK.

По оценкам учёных, если привлечь рыбную отрасль к борьбе с коронавирусом, в день можно проводить до 6-7 тысяч тестирований.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,2 млн человек, от болезни скончались более 64 тысяч, более 247 тысяч выздоровели. В Норвегии выявлено 5645 инфицированных, скончались 62 пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что пилотный проект российско-японской системы «Эвотек-Мирай Геномикс» (EMG) для быстрой диагностики коронавируса стартует в апреле в Москве и области, а позже станет доступен по всей стране. Точная дата начала проекта зависит от властей столицы, которые занимаются закупкой тестов. В Роспотребнадзоре изделия EMG уже прошли испытания и получили разрешение на использование на территории РФ.