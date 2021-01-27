В Норвегии пожаловались на вторжение «Красной армии Сталина»

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Жители Норвегии пожаловались на вторжение камчатских крабов. Ракообразные создают большие проблемы местным рыбакам, так как рвут клешнями их сети.

Тревогу бьют и защитники окружающей среды. Они утверждают, что большие колонии крабов поедают мидий, моллюсков, планктон и других обитателей морского дна. Тем самым нарушается баланс экосистемы, передаёт РИА Новости.

О проблеме рассказал журналист испанской газеты La Vanguardia Рафаэль Рамос. Он назвал ракообразных «Красной армией Сталина». Такая ассоциация вызвана тем, что в 1970 годах советские учёные в рамках эксперимента перевезли крабов в Мурманск и на Кольский полуостров. Однако обитателям глубин удалось не только прижиться, но и мигрировать оттуда на территорию соседней Норвегии вплоть до Лофотенских островов.

По данным репортёра, речь идёт о колонии из десяти миллионов камчатских крабов. Он сравнил вторжение с оккупацией Норвегии немцами во время Второй мировой войны, отметив, что даже такие события не могут сравниться с масштабами нынешней проблемы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор предупредил жителей городов о нашествии тараканов. Первая волна, как ожидается, начнётся в феврале.