В Норвегии оценили «невиданный экологический подарок» от России

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Жители Норвегии отреагировали на решение России по закрытию металлургического комбината в посёлке городского типа Никель на границе с Норвегией.

Нас ждёт крупнейшее сокращение выбросов диоксида серы в Северной Европе за многие-многие десятилетия. Это прекрасно, — заявил один из экоактивистов Томас Нильсен.

Норвежские журналисты издания NRK назвали действия руководства предприятия «невиданным экологическим подарком» на Рождество.

Новость о закрытии комбината радостно восприняли жители городов Киркенес и Пасвикдален, находящихся рядом с границей. Глава киркенесского филиала «Природы и молодёжи» Марта Мёллерсен подчеркнула, что в регионе до этого были зафиксированы проблемы с экологией, а закрытие комбината даст положительный эффект.

Вместе с тем норвежцы немного встревожены тем, что жители Никеля могут покинуть посёлок после закрытия предприятия и норвежско-российская дружба прекратится.

Я немного переживаю, как бы Никель не превратился в город-призрак, тогда жители разъедутся и наши встречи прекратятся, дружба иссякнет, — заявил местный житель Ингве Беддари.

Никель является административным центром Печенгского района Мурманской области. По данным на 2020 год, в нём проживают 11 012 человек. Градообразующим предприятием является горно-металлургический комбинат «Печенганикель» (принадлежит «Норникелю»), на котором работает около 2,2 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, ранее уволенные сотрудники Игоревского деревообрабатывающего комбината написали письмо губернатору Смоленской области Алексею Островскому. Они считают, что австрийская компания Kronospan захватила руководство предприятием.