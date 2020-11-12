Работники Смоленского завода обвиняют австрийцев в захвате предприятия

Инициативная группа уволенных работников Игоревского деревообрабатывающего комбината «Отстоим завод вместе» направила открытое письмо губернатору Смоленской области Алексею Островскому, в котором потребовала от главы региона вмешаться в конфликт между компаниями «Русский ламинат» и Kronospan, восстановить работу Игоревского завода ДСП и трудоустроить в течение 2020 года всех работников, уволенных Kronospan. В случае бездействия региональных властей уволенные сотрудники, оказавшиеся в безвыходной ситуации, обещают начать бессрочную акцию протеста и перекрыть магистральную автодорогу М1.

На 9 ноября 2020 года, по заявлению инициативной группы, уволено свыше 600 сотрудников ООО «Игоревский завод ДСП». Сам завод закрыт и контролируется частным охранным предприятием «Альфа-Эксперт». Также невозможно попасть на завод по производству МДФ.

Уволенные работники выступают против сделки между Сбербанком и Kronospan, которую они считают причиной закрытия двух смоленских деревообрабатывающих заводов ДСП и МДФ. По мнению бывших работников ООО «Игоревский завод ДСП», в феврале 2020 года произошёл захват двух заводов — действующего завода ДСП и недостроенного завода МДФ — с целью устранить прежнего собственника, компанию «Русский ламинат» как конкурента Kronospan.

Представители администрации Холм-Жирковского района и Смоленской области обещали, что с мая на производственной площадке Игоревского ДОК возобновится работа и будут трудоустроены 250 человек из 600 уволенных. Однако на текущий момент завод закрыт, проходная закрыта, посёлок Игоревский — по сути моногород — остался без градообразующего предприятия, а его жители без средств к существованию, — рассказала представитель инициативной группы Мария Нестеренко.

Игоревский деревообрабатывающий завод igorevskoe.admin-smolensk.ru

Заводы ДСП и МДФ в Смоленской области принадлежат ООО «Русский ламинат». В 2019 году компания рассматривала Kronospan как партнёра по достройке завода МДФ-плит и разрешила аудит предприятия на условиях партнёрской конфиденциальности. Однако после аудита Kronospan в одностороннем порядке и втайне от партнёра решил выкупить долги компании «Русский ламинат» у Сбербанка.

Kronospan планировал завершить эту сделку в феврале 2020 года. Тогда же производственную площадку Игоревского ДОК заняло ЧОП «Альфа-Эксперт», началась процедура банкротства ООО «Игоревский завод ДСП» и недостроенного завода МДФ ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», было объявлено об увольнении сотрудников действующих заводов, на предприятиях ввели внешнее управление.

Однако против сделки выступила Федеральная антимонопольная служба. По мнению ФАС, если смоленские активы «Русского ламината» перейдут Kronospan, это может привести к ограничению конкуренции на соответствующих товарных рынках и к сокращению числа независимых хозяйствующих субъектов, действующих на рынках ДСП и МДФ. Так и произошло. По сути Kronospan попытался выдавить с рынка своего прямого конкурента — компанию «Русский ламинат». А после закрытия смоленских заводов ДСП и МДФ компания Kronospan объявила о повышении отпускных цен на ДСП с сентября 2020 года.

Мы готовы на производственной площадке Игоревского ДОК, в состав которого входят завод по производству ДСП и недостроенный завод по производству МДФ, организовать производство и сбыт продукции, — заявлял в апреле 2020 года глава российского Kronospan Ардашер Курбаншо.

Однако в ноябре 2020 года оба деревообрабатывающих завода в Смоленской области под контролем Kronaspan по-прежнему не работают. При этом австрийская компания по действующему российскому законодательству имеет лишь право требования долга, которое приобрела у Сбербанка, и не имеет права контроля над деятельностью Игоревского ДОК, но при этом его фактически осуществляет, что является незаконным.

Представители компании «Русский ламинат» считают сделку по продаже долга компании Kronospan недобросовестной.

Совокупная сумма кредиторской задолженности перед Сбербанком составляла порядка 6 млрд рублей, рыночная стоимость завода ДСП и недостроенного завода МДФ на производственной площадке Игоревского ДОК на момент уступки долга превышала 21 млрд рублей, — рассказал NEWS.ru владелец компании «Русский ламинат» Руслан Курбанов. —Заёмщиком Сбербанка выступал Игоревский завод МДФ (ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат»), залогодателем ООО «Игоревский завод ДСП».

Компания «Русский ламинат» оспорила процедуру банкротства двух смоленских деревообрабатывающих заводов в арбитражном суде и рассчитывает вернуть контроль над ними и запустить деревообрабатывающее производство в Смоленской области.