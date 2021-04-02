В Нидерландах женщина умерла после прививки AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/7c938cce-93af-11eb-8329-96000091f725_660.jpg Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Нидерландах прививка вакциной от коронавируса производства англо-шведской компании AstraZeneca вызвала у женщины эмболию лёгких. Она скончалась.

Как сообщает голландский исследовательский центр Lareb, занимающийся выявлением побочных эффектов, смерть женщины наступила в результате тромбоэмболии лёгочной артерии и снижения количества тромбоцитов. При этом такой диагноз был поставлен пяти женщинам в возрасте от 25 до 65 лет. Все они прививались вакциной AstraZeneca, сообщает ТАСС.

В Lareb отметили, что симптомы тромбоза и снижение уровня тромбоцитов возникли между 7-м и 10-м днём после вакцинации. А данные пять случаев приходятся на 400 тысяч вакцин.

Вакцину AstraZeneca в данный момент используют в 46 странах мира, в трёх странах её планировали использовать, но пока воздержались, а 24 страны приостановили вакцинацию этим препаратом из-за случаев побочных эффектов. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Как писал NEWS.ru, ранее Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Связи между осложнениями, вызванными у привитых этим препаратом, и качеством вакцины выявлено не было. Таким образом, специалисты агентства пришли к выводу, что преимущества от использования этой вакцины перевешивают риски.