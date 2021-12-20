Прокуратура Нидерландов вновь заявила, что MH17 сбили со стороны ополченцев

Прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительный акт по делу о крушении малайзийского Boeing, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Прокурор настаивает на версии, что самолёт был сбит со стороны поселка Первомайский, который контролируется ополченцами, сообщает РИА Новости.

Мы расследовали несколько сценариев. Наиболее правдоподобным оказался сценарий, согласно которому рейс MH17 был сбит ЗРК «Бук» со стороны населённого пункта Первомайское. Эта позиция не изменилась,— заявил прокурор Тейс Бергер.

Он также обратил внимание, что в Нидерландах может проводиться суд только над главными обвиняемыми. По его словам, не должны оставаться безнаказанными и другие лица, причастные к трагедии, судебный процесс над ними может быть организован на Украине. При этом конкретные имена Бергер не назвал, сообщает ТАСС.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении МН17 очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства. Так, до сих пор остаётся открытым вопрос, почему Украина не закрыла своё воздушное пространство. Голландские депутаты привлекали к расследованию экспертную компанию, которая не прояснила ситуацию.

В итоге Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.