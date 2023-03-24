В небе над Черным морем засекли британский самолет-разведчик Flightradar зафиксировал над Черным морем разведывательный Boeing RC-135W ВВС Британии

В акватории Черного моря близ берегов Крыма пролетели стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W и два истребителя Eurofighter Typhoon. Такие данные представил сервис Flightradar. Полет происходил 24 марта около 17:30 мск.

По имеющейся информации, Boeing сделал круг над побережьем Румынии, а затем взял курс на восток. Его сопровождали два боевых самолета четвертого поколения с позывными DREAD011 и DREAD012.

Сообщается, что группа направлялась в сторону Крыма. Она была замечена в сотне километров от полуострова.

20 марта Национальный центр управления обороной России сообщил, что над Балтийским морем были обнаружены две воздушные цели, выполнявшие полет в направлении российской границы. Они были классифицированы как два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США.

12 марта СМИ сообщили о «провокационных маневрах» американского стратегического бомбардировщика B-52, замеченного при выполнении полета над нейтральными водами Балтийского моря. По данным FlightRadar, самолет ВС США, способный нести ракеты с ядерными боеголовками, со стороны Польши подлетел к границам РФ, сделал крюк в Финском заливе и улетел обратно.