В НАТО заявили об отсутствии планов по отправке войск на Украину

На территории Украины отсутствуют силы НАТО, у Североатлантического Альянса нет планов по направлению военных в Киев, заявил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседания постпредов в Брюсселе. Он отметил, что Альянс предоставляет твёрдые гарантии безопасности только своим союзникам, сообщает РИА Новости.

Мы поддерживаем Украину, но твёрдые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО, — сказал Столтенберг.

Также в Альянсе приняли решение привести в действие планы по обороне. Так, НАТО развёртывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса.

В НАТО ранее осудили действия России на территории Украины. Там призвали РФ немедленно прекратить военные действия и вывести силы с территории Украины. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал экстренное совещание глав стран-участниц НАТО для обсуждения ситуации. Он назвал происходящее «катастрофой для континента».

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России. Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины.