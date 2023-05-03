В НАТО заявили, что Россия может нанести удар по кабелям в океане Глава разведки НАТО: Москва может ударить по объектам критической инфраструктуры в Европе

Фото: Министерство обороны РФ

В НАТО опасаются, что Москва может нанести удар по объектам критической инфраструктуры в Европе и с меньшей долей вероятности – в Северной Америке, заявил глава разведки Североатлантического альянса Дэвид Кэттлер. По его словам, которые приводит агентство Reuters, мишенью России могут стать подводные кабели в Атлантике. Такими действиями Москва может попытаться наказать страны, которые оказывают помощь Киеву, уверен представитель Альянса.

Усиливаются опасения, что Россия может нанести удар по подводным кабелям и другой критически важной инфраструктуре в попытке нарушить жизнь Запада, чтобы получить рычаги воздействия на те страны, которые обеспечивают безопасность Украины, – заявил разведчик.

По словам Кэттлера, разведка НАТО фиксировала в течение многих лет, что Россия «более активно патрулирует всю Атлантику, чем в последние годы».

Ранее в американском разведсообществе официально признали, что Россия останется внушительным вызовом для США в течение ближайших 10 лет. Москва не стремится к прямому военному конфликту с Соединенными Штатами и НАТО, но угроза такого столкновения существует, говорится документ, представленном в сенате Конгресса США аппаратом директора нацразведки Эврил Хейнс.