НАТО: Альянс поможет Украине в случае эскалации конфликта

В НАТО готовы к диалогу с Россией касательно ситуации вокруг Украины, однако в случае нападения РФ на своего соседа против Москвы будут введены серьёзные санкции. Альянс также готов предоставить помощь Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что ни одна сторона не заинтересована в боевых действиях и Альянс выступает за дипломатическое решение конфликта.

Мы готовы приступить к диалогу с Россией. <...> В случае политического решения выиграем мы все, — сказал Столтенберг, чьи слова опубликовала газета La Stampa.

Однако он отметил, что члены НАТО также готовы и к «худшему» исходу.

Если Россия ещё раз применит силу против Украины, она должна будет заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций. Мы предоставим Украине помощь, чтобы поддержать её право на самозащиту, — сказал генсек НАТО.

Столтенберг уверен, что все действия стран — членов НАТО по отношению к России будут едины.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что военного конфликта на Украине можно избежать. По его словам, возможности разрешить ситуацию дипломатическим путём сохраняются.

Ранее стало известно, что Джо Байден снова распорядился повысить готовность Вооружённых сил США на случай, если надо будет помочь союзникам, заявил глава Комитета начштабов ВС США Марк Милли. Он отметил, что на Украине находится небольшая группа инструкторов, добавив, что военные США не будут принимать участия в боевых действиях, если они состоятся.