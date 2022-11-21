Генассамблея НАТО призвала объявить Россию страной–террористом

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генассамблея НАТО призвала страны—члены альянса официально объявить Россию террористическим государством. Резолюция, согласованная по итогам саммита Альянса в Мадриде, опубликована на сайте организации. Согласно документу, члены военно-политического блока создадут Международный трибунал для фиксации фактов «российской агрессии» на Украине, чтобы привлечь Москву к ответственности, а также к выплатам ущерба.

Ассамблея призывает правительства и парламенты стран-членов Североатлантического альянса четко заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим, — говорится в документе.

Ранее Европарламент анонсировал голосование о признании РФ страной-террористом. На пленарной сессии в Страсбурге 21 ноября депутаты должны были проголосовать по соответствующей резолюции.

26 октября польский сенат тоже принял резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом». В голосовании участвовали 85 сенаторов. Каждый из них выступил с осуждением действий РФ на Украине, которое отражено в документе. Резолюция не является правовым актом, она в сущности представляет из себя символический документ.

Также в Чехии парламентский комитет по иностранным делам согласовал резолюцию, согласно которой «российский режим» признается террористическим. За принятие документа проголосовало 12 депутатов из 14. Они подчеркнули, что обстрелы объектов энергоинфраструктуры Украины создают опасность для мирных жителей.