В МВФ раскрыли риски из-за планов Запада по российским активам МВФ: планы Запада по российским активам могут разрушить мировую валютную систему

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Планы западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. Оценивая перспективы достижения соглашения по активам на министерской встрече G7 в Италии, Козак напомнила, что это решение должны принимать соответствующие судебные инстанции и юрисдикции, передает РИА Новости.

Для фонда важно, чтобы любые предпринимаемые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы, — сказала она.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Грузия, Молдавия и Сербия не стали присоединяться к решению Евросоюза передать Украине доходы от замороженных активов России. Таким образом, из восьми стран — кандидатов на вступление в ЕС это решение одобрили только пять.

До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин подчеркнул, что республика не намерена присоединяться к санкциям Евросоюза против России ради членства в объединении, Белград не станет терять надежного друга, который поддерживал его веками. Таким образом он отреагировал на слова Жозепа Борреля, сказанные им в ходе встречи с министрами иностранных дел стран Западных Балкан в конце мая, о том, что «близкие связи с РФ несовместимы с европейской интеграцией».