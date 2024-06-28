Сербия ответила на требование ЕС ввести санкции против России Вице-премьер Сербии: республика отказывается поддерживать санкции ЕС против РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Вулин

Сербия не намерена присоединяться к санкциям Евросоюза против России ради членства в объединении, заявил вице-премьер республики Александр Вулин. Он подчеркнул, что Белград не станет терять надежного друга, который поддерживал его веками, передает РИА Новости.

За отказ от исторически самого надежного друга нам открыли бы какую-то главу (переговоров о вступлении в ЕС. — NEWS.ru), после чего в другой главе нас бы встретило требование об упразднении Республики Сербской Боснии и Герцеговины, если бы приняли и это, то и глава номер 35 с требованием о признании так называемого Косово, — заявил Вулин.

Таким образом сербский вице-премьер отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. В ходе встречи с министрами иностранных дел стран Западных Балкан в конце мая он заявил, что «близкие связи с Россией несовместимы с европейской интеграцией».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича о возможной утечке на Украину оружия, проданного в страны НАТО. Он заявил, что Москва будет разбираться с Белградом. Позднее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что угрозы безопасности уже обсуждаются.