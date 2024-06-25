В МИД РФ заявили о контактах с Сербией в связи с поставками оружия Киеву Грушко: Россия и Сербия обсуждают угрозы в связи с военными поставками Киеву

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Александр Грушко

Россия и Сербия обсуждают потенциальные угрозы безопасности, связанные с поставками военной помощи Украине, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Так он прокомментировал данные об экспорте сербских боеприпасов Киеву.

Обмен оценками угроз безопасности сторон — неотъемлемая часть политического диалога между Россией и Сербией. Разумеется, это касается и вопросов военных поставок, — сказал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации подчеркнул, что страна занимается производством и экспортом продукции военного назначения в соответствии с заключенными контрактами. По его словам, Белграду не в чем оправдываться, у Сербии есть контракты о поставках оружия только с тремя странами — Азербайджаном, Кипром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Он заявил, что раскручивание этой темы в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений. Вучич назвал официального представителя Кремля Дмитрия Пескова умным человеком, которого не обманешь «играми различных служб». Они условились обсудить тему поставок оружия при последующих контактах.

До этого издание Financial Times сообщило, что экспортированные Сербией вооружение и боеприпасы могли попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как заявил президент республики, Украина могла их купить примерно за $800 млн (более 71 млрд рублей). Вучич подчеркнул, что Белград не может оказывать военную помощь ни Москве, ни Киеву, однако вправе свободно торговать вооружением и не интересоваться, к кому оно попало.