Президент Сербии отказался оправдываться за поставки оружия Вучич не стал оправдываться за законные поставки оружия по контрактам

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации подчеркнул, что страна занимается производством и экспортом продукции военного назначения в соответствии с заключенными контрактами. По его словам, Белграду не в чем оправдываться, и у Сербии есть контракты о поставках оружия только с тремя странами — Азербайджаном, Кипром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Будьте внимательны, мы не экспортируем вооружение или орудия <...> Именно по причине того, чтобы мы могли защитить себя, чтобы никто из наших братьев, будь то россияне, украинцы или кто-либо еще, не был убит из сербского оружия, — подчеркнул Вучич.

Он заявил, что раскручивание этой темы в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений. Вучич назвал официального представителя Кремля Дмитрия Пескова умным человеком, которого не обманешь «играми различных служб». Они условились обсудить тему поставок оружия при последующих контактах.

Александр Вучич также рассказал о том, как представители иностранных спецслужб подкупают сербов, работающих на военно-промышленный комплекс (ВПК), чтобы те устанавливали на боеприпасы GPS-трекеры для отслеживания их пути следования. Он посетовал, что из-за небольшой платы в €2 тысячи они могут потерять не только работу, но и свободу.

На днях издание Financial Times сообщило, что экспортированные Сербией вооружение и боеприпасы могли попасть в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как заявил президент республики, Украина могла их купить примерно за $800 млн (более 71 млрд рублей). Вучич подчеркнул, что Белград не может оказывать военную помощь ни Москве, ни Киеву, однако вправе свободно торговать вооружением и не интересоваться, к кому оно попало.